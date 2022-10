ISW: Putyin katonai vezetők cseréjével próbálja hárítani a harci kudarcokat

Putyin az orosz védelmi minisztériumban végrehajtott személyi cserékkel próbálja áthárítani a felelősséget az orosz hadsereg Harkiv megyei közelmúltbeli és várható kudarcaiért.

Erre a washingtoni hadtudományi intézet (ISW – Institute for the Study of War) szakértői legfrissebb elemzésükben mutattak rá, amelyből az Ukrajinszka Pravda idézett.

A független intézet emlékeztetett arra, hogy új parancsnokot neveztek ki az orosz védelmi minisztérium nyugati katonai körzetébe:

Roman Berdnyikov altábornagy váltotta Alekszandr Zsuravlevet ezen a poszton.

Az ISW értékelése szerint a nyugati katonai körzet egységei az elmúlt hónapokban főként Harkiv megye északkeleti részén hajtottak végre műveleteket, de egyértelműen konkrét parancsok nélkül.

Zsuravlevet egy ideje nem látták.

Putyin az utóbbi két hétben leváltotta a nyugati erők két parancsnokát is.

Az elemzők nem tartják kizártnak, hogy Putyin megpróbálja Berdnyikovra hárítani a felelősséget a várható újabb orosz veszteségekért Harkiv és esetleg Luhanszk régióban.

