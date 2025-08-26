Ivan Kampov a háború újabb kárpátaljai áldozata
Elesett Ivan Kampov kárpátaljai védő. Halálhírét testvére, Natalia Kampov erősítette meg a közösségi médiában augusztus 25-én.
Ivan Vasziljevics Kampov a munkácsi járási (korábban Szolyvai járáshoz tartozó) Kishídvégen (Paszika) született 1982. december 18-án. Az orosz–ukrán háborúban az Ukrán Fegyveres Erők kötelékében teljesített szolgálatot. Natalija Kampov 2024 szeptemberében osztotta meg, hogy eltűnt a testvére. Utoljára 2024. szeptember 15-én beszélt vele, majd 22-én tűnt el bevetés közben a Pokrovszki járásban, Makszimiljanivkánál.
Drohobeckij Ivan, a Polenai kistérség vezetője kedden osztotta meg a védő halálhírét. Közleménye szerint augusztus 27-án helyeztik végső nyugalomra.
Ivan Kampov 41 éves volt.
Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.