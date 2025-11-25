Ungvári járási katona esett el a háborúban

Tragikus hírről számoltak be a Baranyai (Baraninci) kistérség Facebook-oldalán. Ezúttal a 2001. november 22-én született nagylázi (Veliki Lazi) határőr, Ivan Dovhanics életét követelte az orosz-ukrán háború.

A 24 éves védő 2025. november 19-én hunyt el Harkiv megye Csuhujivi járásában, Csernyakiv község közelében.

Temetésére szülőfalujában kerül sor november 26-án, a nagylázi Urunk mennybemenetele templomban. A szertartás kijevi idő szerint 14.00 órakor kezdődik.

Az elhunyt katona holttestét szállító konvoj 11.45-kor indul Ungvárról, útvonala Börvingesen (Barvinok) keresztül a Vozneszenszka utcai szülői házig tart. A kistérség nevében arra kérik a lakosokat, hogy a menet útvonalát élő folyosóval és virágokkal övezzék.

A Baranyai kistérség vezetői és tanácsának képviselői őszinte részvétüket fejezik ki Ivan Dovhanics családjának.

Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Baranyai kistérség