Kárpátaljai rendőr vesztette életét a háborúban

Donyeck irányában végzett hadművelet során vesztette életét november 10-én Jurij Mikolajovics Vaszilizsenko rendőrhadnagy, a Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség zászlóaljának katonája. A hírt a rendőrség közölte a Facebookon.

Jurij Vaszilizsenko 1999. május 15-én született, és 2019-ben kezdte meg rendőri szolgálatát. A zászlóaljhoz 2024 júniusában csatlakozott.

„Kötelességét lelkiismeretesen teljesítette, a legnehezebb pillanatokban is mindig bajtársai mellett állt, győzelembe vetett hitével támogatott és inspirált másokat”

– áll a közleményben.

A rendőrség vezetői és teljes személyi állománya őszinte részvétüket fejezik ki az elhunyt védő családjának.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség