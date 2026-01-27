Kárpátalja 2025-ben több mint 1 milliárd hrivnyát fordított háborús kiadásokra

Kárpátalja 2025-ben összesen 1 milliárd 107 millió hrivnyát különített el a háborúval kapcsolatos kiadásokra – jelentette ki Miroszlav Bileckij, a megye kormányzója.

A kormányzó kiemelte, hogy a támogatás azokból a forrásokból származik, amelyeket a megye lakosai munkájukkal és adófizetésükkel teremtettek meg.

Mint írta, a teljes összegből csaknem 379 millió hrivnyát a megyei költségvetés biztosított, míg a fennmaradó 729 millió hrivnyát Kárpátalja valamennyi kistérsége közösen irányította ezekre a célokra.

A forrásoknak köszönhetően lehetőség nyílt a biztonsági és védelmi kiadások finanszírozására, beleértve a katonai alakulatok támogatását, a lakosság nemzeti ellenállásra való felkészítését, valamint számos egyéb kezdeményezés megvalósítását. Emellett jelentős figyelmet fordítottak a katonák és családtagjaik szociális és egészségügyi ellátására, továbbá a belső-ukrajnai menekültek támogatására is.

Bileckij hangsúlyozta:

– Kárpátalja eddig is, és a jövőben is megbízható hátország marad.

Kárpátalja.ma