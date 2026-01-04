2025-ben 126-szor szólaltak meg a légvédelmi szirénák Kárpátalján

2025-ben Kárpátalja jegyezte a legalacsonyabb számú légiriadót Ukrajnában: a megyében összesen 126 alkalommal szólaltak meg a szirénák. A megyét tavaly egyszer érte rakétatalálat, amikor a munkácsi Flex vállalat területét vették célba.

Összehasonlításképpen: országos szinten az elmúlt év során több mint 19 ezer légiriadót regisztráltak.

A viszonylag nyugodt biztonsági helyzetet a térség lakói nagyra értékelik, és köszönetüket fejezik ki az ukrán védelmi erőknek a békésebb mindennapokért.

Kárpátalja.ma