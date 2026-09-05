Kárpátaljai katonanő vesztette életét a háborúban

Nagy Nikolett Háború

Az orosz–ukrán háborúban életét vesztette a Técsői járásból származó Natália Rjabicsenko – adta hírül a Técsői Városi Tanács a Facebook-oldalán szombaton.

A katonai szolgálatot teljesítő 50 éves nő 2026. szeptember 1-jén, Harkiv megyében halt meg.

Natália Rjabicsenko a 6. számú, Volinyi Határőrosztag főtörzsőrmestereként szolgált. Az Ukrán Állami Határőrszolgálatnál 2017. július 15-től, szerződéses katonaként teljesített szolgálatot.

A határőrnő a Harkiv megyei Kupjanszki járásban található Csrevona Hvila település közelében vesztette életét.

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