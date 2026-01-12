A 17 éves fiúk katonai nyilvántartásáról
Azoknak a fiataloknak, akik 2026-ban töltik be a 17. életévüket, kötelező katonai nyilvántartásba kerülniük 2026. január 1. és július 31. között.
A Kárpátaljai Megyei Toborzó és Szociális Támogatási Központ (TCK) Facebook-oldalán közzétett tájékoztatása szerint az eljárást az „Ukrajna katonai kötelezettségéről és katonai szolgálatáról” szóló törvény 14. cikkelye szabályozza. A nyilvántartásba vétel kétféle módon történhet:
- Elektronikus úton – a Rezerv+ alkalmazáson keresztül, elektronikus azonosítással és a személyes adatok pontosításával.
- Személyesen – a lakóhely szerint illetékes járási vagy városi toborzó és szociális támogatási központban.
Nem kell katonai nyilvántartásba venni azokat az ukrán állampolgárokat, akik szabadságvesztésüket töltik büntetés-végrehajtási intézetben, illetve akik esetében kötelező gyógykezelési intézkedéseket alkalmaznak.
A nyilvántartásba vétel elmulasztása igazoltnak minősülhet, amennyiben azt dokumentumok támasztják alá. Ilyen ok lehet:
- betegség;
- természeti katasztrófa;
- ideiglenesen megszállt területen vagy harci cselekményekkel érintett térségben való tartózkodás;
- egyéb körülmény, amely ellehetetlenítette az elektronikus azonosítást vagy a személyes megjelenést.
Amennyiben valaki a meghatározott határidőig nem kerül nyilvántartásba, azt később kizárólag személyes megjelenéssel teheti meg a TCK épületében.
A hatóságok hangsúlyozzák: a katonai nyilvántartásba vétel nem jelent behívást katonai szolgálatra. Ez egy adminisztratív eljárás, amelynek célja a mozgósítható erőforrások felmérése, valamint az érintettek végzettségére és egyéb alapadataira vonatkozó információk összegyűjtése.