Ezer katona holttestét kapta vissza Ukrajna

Augusztus 19-én ezer ukrán katona holttestét szállították haza Ukrajnába – közölte a Hadifoglyok Kezeléséért Felelős Koordinációs Főparancsnokság a Telegramon.

A holttestek hazaszállítása a korábbi megállapodások keretében történt.

A maradványok között van öt olyan ukrán katona holtteste is, akik orosz fogságban vesztették életüket. Ők szerepeltek azon a „súlyosan megsebesült és súlyos beteg” hadifoglyokat tartalmazó listán, akiket az isztambuli tárgyalások során orosz katonákra kellett volna kicserélni.

A Koordinációs Főparancsnokság szerint az orosz fél továbbra is késlekedik, és nem teljesíti kötelezettségeit. Ukrajna viszont ragaszkodik ahhoz, hogy minden súlyosan sérült vagy beteg védő azonnali szabadon bocsátást nyerjen.

A holttestek azonosítását a bűnüldöző szervek és a belügyminisztérium szakértői végzik. Az azonosítást követően a testeket átadják a hozzátartozóknak, hogy megadhassák szeretteiknek a végtisztességet.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Hadifoglyok Kezeléséért Felelős Koordinációs Főparancsnokság/Telegram