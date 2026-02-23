Ukrajnának további legalább 250 ezer katona mozgósítására és lényegesen erősebb fegyverzetre lenne szüksége ahhoz, hogy érdemben megváltoztassa a fronton kialakult helyzetet – írta a The Times ukrán katonai és NATO-forrásokra hivatkozva.

A lap szerint az ukrán hadsereg a front legtöbb szakaszán létszámban és fegyverzetben is alulmarad az orosz erőkkel szemben. Különösen kevés a drónpilóta és az őket védő egységek száma, miközben Oroszország teljes mértékben kihasználja technikai, műveleti és stratégiai előnyeit – közölte a Strana ukrán hírportál.

Egy NATO-forrás úgy fogalmazott:

Ahhoz, hogy Ukrajna győzni tudjon, vagy legalább megváltoztassa a háború menetét, minimum 250 ezer további katonára és sokkal erősebb fegyverekre van szüksége.

