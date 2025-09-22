Katonatemetés lesz szerdán Munkácson
Szeptember 24-én kísérik utolsó útjára Hogymas Jurij elesett katonát – tájékoztat a Munkácsi Városi Tanács Facebook-oldalán.
A temetés kijevi idő szerint 12.00 órakor kezdődik a Szent Miklós bazilita kolostorban (Monasztirszka u. 15.).
Hogymas Jurij Jurijevics 1981. június 22-én született, és az A5003-as katonai egységnél szolgált. 2025. szeptember 16-án, harci feladat teljesítése közben esett el.
Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.
Forrás: Facebook/Munkácsi Városi Tanács