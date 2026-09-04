Két rendőr meghalt az éjszakai orosz támadásokban

Oroszország szeptember 4-re virradóra több ukrán várost is támadott. Odesszában egy ember életét vesztette, a Dnyipropetrovszk megyei Pavlohradi járásban pedig két rendőr halt meg – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata.

A Pavlohradi járásban található Bohdanyivkai kistérséget ért támadás során két rendőr vesztette életét, egy harmadik pedig súlyosan megsebesült.

A Nemzeti Rendőrség tájékoztatása szerint a helyszínen dolgozó rendőröket újabb támadás érte. Olekszandr Hrihorenko rendőrkapitány a helyszínen életét vesztette, míg Szerhij Smatko főhadnagy súlyos sérüléseket szenvedett. Az orvosok megpróbálták megmenteni az életét, azonban később belehalt sérüléseibe. Egy harmadik rendőr továbbra is kórházi kezelés alatt áll.

Odesszában a támadás következtében lakóépületek és gépjárművek rongálódtak meg. A hatóságok kezdetben három sérültről számoltak be, később azonban közölték, hogy egy ember életét vesztette.

Kropivnickijben egy drón egy kilencemeletes lakóépületbe csapódott, amelynek következtében kigyulladt az épület teteje. Emellett egy infrastrukturális létesítményben is tűz keletkezett. A támadásban egy ember megsérült.

Forrás: hromadske.ua

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