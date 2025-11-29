Az éjjel újabb támadás érte Kijevet

Nagyszabású orosz dróntámadás érte az ukrán fővárost november 29-én. Éjjel és a kora reggeli órákban Kijev több negyedében rongálódtak meg családi- és társasházak. A hírről az OBOZ.UA közölt összeállítást Vitalij Klicsko polgármester, a városi katonai adminisztráció, valamint a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának jelentése alapján.

Jelenleg tizenöt sérültről lehet tudni, közülük nyolc személyt kórházban ápolnak. Egy tízéves gyerek is sebesülést szenvedett.

Vitalij Klicsko főpolgármester két halálesetről számolt be. Az egyik elhunyt egy negyvenkét éves férfi, holttestére kijevi idő szerint hajnali három óra körül találtak rá a mentők a város Szvjatosinszkiji kerületében.

Egy 14 emeletes társasház 4–5. emeleti lakásai kiégtek a Sevcsenkivszkiji kerületben. A tüzet eloltották, a mentősök egy személynek nyújtottak ellátást.

A Szolomjanszkiji kerületben törmelék hullott egy 25 emeletes lakóépületre, aminek hatására tüzet fogott a társasház szigetelése. A 1–3. emeleteken a homlokzat is sérült, parkoló autók rongálódtak meg. A tűz eloltása után két személyt láttak el a mentősök a helyszínen.

Halálos áldozattal járó becsapódás ért egy kétemeletes lakóépületet a Szvjatosinszkiji kerületben. A ház első emeletén tűz ütött ki, a lángok közül egy gyereket a tűzoltók szabadítottak ki, egy személy pedig orvosi ellátást kért. A romok alól egy holttest került elő. A tüzet megfékezték, a romeltakarítás jelenleg is tart.

A Dnyiprovszkiji kerületben a becsapódás egy kilencemeletes társasház 6. és 7. szintjének pusztulását okozta. Az érintett lakásokból három embert menekítettek ki, többek közt egy mozgáskorlátozott személyt.

A becsapódások nyomán további tűzesetek keletkeztek az Obolonszkiji, Holoszijivszkiji, Szolomjanszkiji és Darnickiji kerületekben.

A főváros nyugati részét áramszünet sújtja, a szolgáltatás helyreállításán dolgoznak a szakemberek. A jobb parti városrész vízhálózatában nyomáscsökkenést tapasztaltak.

Kárpátalja.ma

Forrás: OBOZ.UA

Nyitókép: Facebook/DSZNSZ