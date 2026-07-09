Kiugrott egy férfi az ungvári hadkiegészítő harmadik emeletéről

Egy férfi kiugrott az Ungvári Járási Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központ (TCK) harmadik emeletének ablakából – erről számolt be Telegram-oldalán Vitalij Glagola újságíró.

Glagola saját forrásaira hivatkozva azt írta, hogy az eset július 8-án a kora délutáni órákban történt. Információi szerint a férfi a mozgósítást követően a gyűjtőponton tartózkodott, és a történtek előtt a Kárpátalja területén szolgálatot teljesítő egyik nemzeti gárdás egységhez osztották be.

A bejegyzés szerint a férfit a zuhanást követően a mentőszolgálat kórházba szállította. Glagola úgy tudja, hogy túlélte az esetet, azonban súlyos sérüléseket szenvedett.

Az újságíró hangsúlyozta, hogy az információkat egyelőre hivatalosan nem erősítették meg. Hozzátette, hogy várja az illetékes hatóságok tájékoztatását, és amennyiben újabb, megerősített részletek látnak napvilágot, beszámol azokról is.

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