Sz. Kárpáthy Kata: háborúkról
ükapáink tizennyolcban láb és lélek nélkül jöttek
szemeik fehéren villogtak szíjaik vörösre vertek
dédapáink negyvenötben karok nélkül jöttek
mellükön kitüntetéssel fejükben bosszúval
miközben otthon éppen felnövő fiaikat
és megőszült apjukat vitték málenykij robotra
nagyapáink Afgánba vagy Csernobilba
őrültek bele azóta is isznak azóta sem sírnak
a kilencvenes években apáink élő adásban nézték
a délszláv háborút már ha volt áram
reggelente mosóport árultak a piacon vagy
lisztet darát cukrot fizetésként ki mit kapott
a mi háborúnk is eljött bátyáinkat a neten keressük
hosszú fogolylistákon és imádkozunk értük
néha előkerülnek barátok egy-két évvel később
darabokban vagy anélkül dísztemetést kapnak
a lezárt koporsókban ugyanúgy fekszenek
mint mi nyugtalanul mint őseik békétlenül
Sz. Kárpáthy Kata 2019 óta publikál kisprózát, prózaverset és verset. Leginkább az Együtt folyóiratban jelennek meg írásai. A Trivoga az első verseskötete.
Forrás: Sz. Kárpáty Kata Trivoga című verses kötete
(Nyitókép: illusztráció)