Kijev szerint az ukrán erők eltalálták az omszki kőolaj-finomítót

Az ukrán erők eltalálták az omszki kőolaj-finomítót, amely csaknem 2500 kilométerre található Ukrajna államhatárától – közölte az ukrán vezérkar hétfőn.

„A területen találatot és utána tüzet rögzítettek, a károk mértékét jelenleg pontosítják. Előzetes információk szerint

találat érte a kőolaj elsődleges feldolgozó egységét, amelynek tervezett kapacitása évi 8,4 millió tonna kőolaj”

– emelte ki a Facebookon az ukrán vezérkar.

Az omszki finomító az utolsó a 11 legnagyobb orosz benzintermelő közül, amelyet az ukrán erők eltaláltak. Ez az ország egyik legnagyobb kapacitású kőolaj-finomítója: évente több mint 21 millió tonna feldolgozására képes. Az omszki finomító emellett az egyik legnagyobb feldolgozási hatékonysággal rendelkezik Oroszországban, a nyersolaj 99 százalékát képes feldolgozni különböző hasznos termékekké.

A vállalat széles körű üzemanyag-, kenőanyag- és petrolkémiai termékek előállítására szakosodott, egyebek között magas oktánszámú benzin, Euro-5 szabványú dízelüzemanyag, valamint repülőgép-üzemanyag gyártására. Emellett benzolt, paraxilolt és ortoxilolt, speciális termékeket és kenőanyagokat, valamint motor- és ipari olajokat is előállít. Az ukrán hadsereg kiemelte, hogy az omszki finomító az Ukrajnát támadó orosz haderők ellátásában is szerepet játszik.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: illusztráció)

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