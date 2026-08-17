Tízéves a Kárpátaljai Református Egyház Otthoni Beteggondozói Szolgálata

Egy évtizede áll a kárpátaljai idősek, betegek és rászorulók szolgálatában az Otthoni Beteggondozói Szolgálat. A Kárpátaljai Református Egyház több mint tíz évvel ezelőtt ismerte fel a kárpátaljai idősek és betegek szükségleteit, és kezdeményezte a hiánypótló szervezet elindítását. Az első évben még 35 gondozottat ellátó szolgálat az évek során óriási fejlődésen ment keresztül, és mára több mint 350 kedvezményezettnek nyújt szakszerű, holisztikus otthoni ápolást. A tízéves jubileum alkalmából készült, háromnyelvű – magyar, ukrán és angol – kiadvány a megtett utat és a mindennapi munkát foglalja össze. A szolgálat tevékenységéről, a szakmai fejlődésről és a jövőbeli feladatokról Huszár Andreával beszélgettünk.

Az Otthoni Beteggondozói Szolgálatnál a kezdetektől szakképzett ápolók és szociális gondozók végzik a betegápolási feladatokat, nagy szakértelemmel és szeretettel. Huszár Andrea rámutatott: az alapítvány kiemelt hangsúlyt fektet a munkatársak folyamatos képzésére és szakmai ismereteinek bővítésére. Mióta maga is a csapat tagja, számos szakmai továbbképzést szerveztek, amelyek témáit mindig a gondozók igényeihez és az aktuális kihívásokhoz igazítják – tavaly például a palliatív ellátással, valamint a demenciával élők gondozásával kapcsolatos témákat érintették.

A tudásbővítés mellett az anyagi lehetőségekhez mérten az eszközkészlet fejlesztése is folyamatos. A gondozók javaslatára speciális betegforgató párnákat és a felfekvések kialakulásának megelőzésére szolgáló matracokat szereztek be, közvetlenül javítva az ellátás minőségét. Emellett az alapítvány 2025-ben és az idei évben is megszervezte az Otthoni Beteggondozói Szakmai Napot, amely kiváló lehetőséget teremt a szakmai fejlődésre, a tapasztalatcserére és a jó gyakorlatok átvételére. A képzéseken és rendezvényeken szerzett tudás a mindennapi betegellátásban hasznosul, és hozzájárul a gondozottak életminőségének javításához.

Az otthoni betegápolás során a fizikai segítség mellett a lelki támogatásra is nagy hangsúlyt fektetnek. Huszár Andrea kiemelte, hogy az idősek és betegek közül sajnos nagyon sokan élnek teljesen egyedül, számukra a háborús helyzet okozta bizonytalanság, a magány és a megélhetési nehézségek mind súlyos terhet jelentenek. Emiatt a lelki gondozás és a beszélgetések iránti igény még inkább felerősödött az utóbbi időben.

A betegápolás a csapat számára nem egyszerűen munka, hanem hivatás. A munkatársak keresztyén értékek szerint, szolgálatként végzik feladataikat, a mindennapi nehéz és lelkileg megterhelő munkához, valamint egymás terheinek hordozásához pedig az Úrtól kapják az erőt. Huszár Andrea hangsúlyozta: ezt a szolgálatot csak hittel és szeretettel lehet éveken keresztül, kitartással és kimerülés nélkül végezni.

A munkatársi közösségben a kölcsönös tisztelet, a csapatmunka és az őszinte kommunikáció jelenti az alapot. A gondozók készségesen segítik egymást a feladatok ellátásában – például ha egy szociális gondozó gondozottjának szakképzett egészségügyi ápolóra van szüksége, azonnal kiegészítik egymás munkáját. Az ellátás során a személyközpontúság elvét követik, a szolgáltatásokat a betegek és idősek egyéni igényeihez igazítva.

Háromnyelvű évkönyv a közös szolgálatról

A most elkészült kiadvány átfogó évkönyvként mutatja be az alapítvány elmúlt tíz évét, fejlődését, valamint az idősek és betegek irányába végzett szakmai tevékenységét. A szerkesztés során összegyűjtötték az elmúlt évtizedben megjelent interjúkat és riportokat, bemutatva a munkapontokat a megalakulásuk sorrendjében. Külön fejezet foglalkozik a szolgáltatásokkal, a támogatókkal, a programokkal és a szakmai munkával.

A kötetet a munkatársak személyes gondolatai és visszaemlékezései teszik még színesebbé, hiszen minden munkapont bemutatásánál található egy általuk írt rész, a tartalmat pedig kiterjedt fotóanyag és statisztikai adatok gazdagítják. Huszár Andrea elmondta: a kiadvány célja, hogy hiteles képet adjon a szolgálat létrejöttéről, bővüléséről és hiánypótló tevékenységéről. A magyar, ukrán és angol nyelven megjelentetett kiadvány a nyugat-európai partnereknek, valamint a helyi magyar és ukrán közösségnek egyaránt szól. Kárpátalján természetes a nemzeti sokszínűség, az ellátott betegek között is vannak ukrán nemzetiségűek.

A többnyelvűség célja, hogy minél több testvérük meghallja az idősek, betegek és gondozásra szorulók hangját, hiszen az ő jólétük biztosítása közös cél és az Úr által ránk bízott feladat. A szervezet bízik benne, hogy az anyag elolvasása után sokan indíttatást éreznek majd arra, hogy segítőivé, részeseivé váljanak ennek a szolgálatnak.

Huszár Andrea úgy fogalmazott: az Úr kegyelme az, hogy az elmúlt nehéz időszakokban – a pandémia éveiben és a háború ideje alatt – is töretlenül tudott működni a szolgálat. Istennek hála, mindig voltak és vannak olyan partnerek, támogatók, akik mellettük állnak és lehetővé teszik a feladatok ellátását.

A szervezet elsődleges célja továbbra is az, hogy a kárpátaljai idősek és betegek méltóságteljesen éljenek, és életminőségük javuljon a szakszerű otthoni gondozás által. Az elmúlt években azonban a szolgálat iránti igény jelentősen megnövekedett a térségben. Nagyon sok településen lenne szükség otthoni beteggondozásra, de segíteni jelenleg csak ott tudnak, ahol van működő munkapontjuk. Éppen ezért a jövő legfontosabb feladata a területi lefedettség bővítése és új munkapontok nyitása, hogy a szolgálat Kárpátalján minél több rászoruló testvérnek tudjon segítséget nyújtani.

Kárpátaljai Református Egyház

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