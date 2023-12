Közel 19 000 orosz katonát vezényeltek az ukrán határhoz

Oroszország mintegy 19 000 katonát vezényelt az ukrán határhoz.

Erről december 30-án az RBK-Ukrajna számolt be az Ukrán Fegyveres Erők Egyesített Parancsnokságának sajtószolgálatára hivatkozva.

A jelentés szerint harckocsikkal, páncélozott harcjárművekkel, tüzérségi és rakétatechnikai eszközökkel és légvédelmi rendszerekkel felfegyverzett csapatokat telepítettek a határ közelébe.

Az Institute for the Study of War (ISW) elemzői szerint Oroszország továbbra is nagyszabású csapásokat fog végrehajtani Ukrajna területén, mint december 29-én. A pénteki támadás volt az eddigi legnagyobb rakéta- és dróntámadás, melyet 2022. február 24-e óta indítottak Ukrajna ellen.

Kárpátalja.ma

Fotó: Natalija Jurcsenko