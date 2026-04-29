Közel két évig eltűntnek hitt katona holttestét azonosították
Szomorú hírt közölt a Nagyszőlősi Városi Tanács a Facebook-oldalán április 29-én. Ivan Demcsik a háború újabb áldozata.
Az 1967-ben született védő a beregszászi járási Szőlősvégardó (Pidvinorharid) lakosa volt. A katonát 2024. július 26-a óta eltűntnek tartották, nemrég azonban kiderült, hogy harci küldetés teljesítése közben életét vesztette Donyeck megyében.
Temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.