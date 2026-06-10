Kerékpárral a meteorok nyomában

Csillagfalvára vezető kerékpáros útvonal létrehozását tervezik. Az Ungi Nemzeti Természetvédelmi Park munkatársai turisztikai szakemberekkel egyeztettek a térség fejlesztéséről – írta június 9-én a megyei admminisztráció turisztikai osztálya.

A település területére és környékére 1866. június 9-én hullott nagy kiterjedésű meteoritzápor. A tudományos vizsgálatok szerint a meteorit mintegy 4,5 milliárd éves, vagyis a Naprendszer kialakulásának korai időszakából származik. A meteorit össztömegét mintegy 500 kilogrammra becsülik, és a mai napig Ukrajna legnagyobb ismert meteoritjaként tartják számon, egyben Európa egyik jelentős kőmeteorit-lelete is. A leletek több európai múzeumba is eljutottak, a legnagyobb, közel 300 kg-os darab jelenleg Bécsben található.

A meteorit becsapódási helye ma turisztikai és természetjáró útvonalak része, az Uzsoki-hágó térségének egyik ismert látványossága.

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