Naponta mennyi időt töltünk a telefonunkkal?

A mobilhasználat jelentős része nem tudatos: sokan úgy érzik, csak belecsúsznak a görgetésbe, ami akár órákig is tarthat. A szakértők szerint a függőség nem feltétlenül akaraterő kérdése.

A felnőttek átlagosan napi négy órát töltenek a telefonjukkal, ennek pedig mintegy 36 százaléka cél nélküli, automatikus görgetés – számolt be a több ezer használó szokásait vizsgáló, négy brit egyetem közös kutatásának eredményeiről a BBC. A kutatók szerint ez egyre gyakoribb jelenség, amelyet a telefonok működése is erősít.

Telefonfüggőség – nem is tudjuk, mennyit mobilozunk

A résztvevők többsége úgy nyilatkozott, hogy telefonhasználatuk alapvetően tudatos: például üzenetküldés, térképhasználat vagy időjárás-ellenőrzés miatt veszik kézbe a mobilt. Ugyanakkor sokan arról is beszámoltak, hogy rendszeresen „csak úgy” görgetik a közösségi médiát, észre se véve, mennyi idő telik el így. A szakértők szerint ezt az úgynevezett automatikus használatot gyakran alábecsüljük, mert az emberek nehezen mérik fel saját szokásaikat.

Így működik a telefonok beszippantó hatása

A probléma nem pusztán az egyéni döntéseken múlik: a készülékek és alkalmazások kialakítása is hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználók hosszabb ideig maradjanak online. A szakértők szerint az értesítések és a végtelen görgetés funkciók alapértelmezett működése is erősíti ezt a hatást.

Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a telefonhasználat nem minden esetben problémás: sokan kikapcsolódásra, kapcsolattartásra vagy szórakozásra használják eszközeiket. A kérdés inkább az, hogy a használat után feltöltődve vagy inkább kimerülten tesszük-e le a telefont.

Így kezelje a függőségét

A megoldás nem a teljes lemondás, hanem a tudatosabb használat:

korlátozd az értesítéseket;

mindenképp iktass be a digitális eszközökön kívüli tevékenységeket! Például találkozz, beszélgess személyesen, vagy menj ki a levegőre!

Forrás: hazipatika.com

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