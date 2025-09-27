Közös dróngyártásba kezdene Románia és Ukrajna

Románia Ukrajnával működhet együtt drónok gyártásában az Európai Unió új „SAFE” nevű védelmi finanszírozási programjának keretében – értesült a Reuters kormányzati forrásból. A cél a közös technológiai fejlesztés, amely Ukrajna harctéren bevált drónrendszereire épülne.

A forrás szerint „Románia tárgyalásokat folytat Ukrajnával – amelynek dróntechnológiáját nagy léptékben tesztelte a harctér –, hogy közösen gyártsanak drónokat az EU ‘SAFE’ programjának finanszírozásával.” A kezdeményezés keretében Románia 16,6 milliárd eurót fordíthat hadiipari fejlesztésekre, amely Ilie Bolojan miniszterelnök szerint „évente a GDP mintegy 1 százalékának megfelelő katonai beszerzést tesz lehetővé öt éven át.”

Ugyanakkor a teljes értékű, többrétegű légvédelmi rendszer kiépítése még legalább hét évig várat magára. „Több légvédelemre van szükségünk, senkinek sincs elég” – fogalmazott a védelmi minisztériumi forrás. „Addig is aszimmetrikus védekezésre lesz szükség, hatalmas légvédelmi költségekkel, amit csak NATO-szinten lehet fedezni.”

Románia jelenlegi védelmi arzenálja F-16-os vadászgépeket, Patriot rendszereket, HIMARS rakéta-sorozatvetőket, valamint Chiron rakétákat és Gepard önjáró ágyúkat foglal magában. A forrás szerint a Chiron és a Gepard „a leghatékonyabb és leggazdaságosabb megoldás a drónok elleni védekezésben,” azonban az egész határ védelme ezekkel „gazdaságilag kivitelezhetetlen lenne.”

A közös gyártás nemcsak technológiai, hanem biztonságpolitikai szempontból is fontos válaszlépés lenne az Ukrajna ellen zajló orosz támadások következtében kialakult térségi feszültségekre.

Forrás: hirado.hu