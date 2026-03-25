Lengyelország az UNESCO-hoz fordult Ukrajna történelmi helyszíneinek védelmében

Lengyelország csatlakozott Ukrajna felhívásához, és az UNESCO sürgős fellépését kérte az ország történelmi és kulturális örökségének megóvása érdekében az orosz támadásokkal szemben.

Marta Cienkowska lengyel kulturális és nemzeti örökségvédelmi miniszter az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében mély aggodalmát és felháborodását fejezte ki az Lemberg történelmi központját ért orosz rakétacsapás miatt. A város központja az UNESCO világörökségi listáján szerepel.

A támadás a Bernardinus kolostor és templom környékét is érintette, veszélyeztetve felbecsülhetetlen értékű levéltári gyűjteményeket és műemlékeket, amelyek Ukrajna, Lengyelország és egész Európa közös történelmének fontos emlékei.

Lemberg kulturális öröksége nem csupán egy nemzet tulajdona, hanem Európa közös múltjának része, amelynek pusztulása helyrehozhatatlan veszteséget jelentene – hangsúlyozta a miniszter.

A lengyel tárcavezető kiemelte: ukrán kollégájával, Tetjana Berezsna közösen fordulnak a nemzetközi közösséghez, különösen az UNESCO-hoz, valamint az 1954-es Hágai Egyezmény részes államaihoz, hogy haladéktalanul tegyenek konkrét lépéseket a veszélyeztetett kulturális helyszínek védelme érdekében.

Lengyelország különösen érzékeny a kulturális örökség pusztításának kérdésére – emlékeztetett Cienkowska –, hiszen történelme során maga is súlyos veszteségeket szenvedett el. Felidézte Varsó második világháború alatti lerombolását és a felbecsülhetetlen műkincsek elvesztését. Hangsúlyozta: Lengyelország kész azonnali segítséget nyújtani Ukrajnának a gyűjtemények megőrzésében, helyreállításában és digitalizálásában.

