Második napjukhoz érkeztek a genfi tárgyalások

Február 18-án második napjához érkezett a Genfben zajló tárgyalássorozat Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével. A megbeszélések a politikai és katonai munkacsoportok keretében zajlanak, a találkozókat a nap első felére ütemezték – számolt be az rbc.ua hírportál.

A közleményben megjegyzik, hogy bár Washington jelentős előrelépésről beszél, a légkör továbbra is feszült. A tárgyalások előtt ugyanis Oroszország újabb masszív rakéta- és dróntámadást hajtott végre Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen. Emiatt Volodimir Zelenszkij arra utasította az ukrán delegációt, hogy vesse fel az Egyesült Államoknak, hogy Moszkva betartja-e az egyeztetések idejére vonatkozó megállapodásokat.

Ukrajna továbbra is sürgeti az államfői szintű találkozót Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin között, ezt tartva az egyetlen reális áttörési lehetőségnek. A legvitatottabb kérdés továbbra is a területek sorsa. Kijev egyértelművé tette, hogy nem hajlandó területi engedmények árán békét kötni.

Az első tárgyalási nap ellentmondásos eredménnyel zárult, míg az amerikai fél előrelépést emlegetett, a sajtó egy része „holtpontról” írt az orosz delegáció álláspontja miatt. A megbeszélések párhuzamosan európai egyeztetésekkel is zajlanak, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság és más partnerek részvételével.

