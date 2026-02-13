Orosz−ukrán−amerikai találkozóra készülnek Genfben

Orosz−ukrán−amerikai találkozóra készülnek február 17-18-án Genfben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már jóváhagyta azt a delegációt, amely Ukrajnát képviseli a tárgyalásokon.

A hírt Rusztem Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára közölte a Telegramon.

– Február 17–18-án Genfben kerül sor az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti háromoldalú tárgyalások következő fordulójára. Az ukrán delegáció már megkezdte a felkészülést

– közölte Umerov.

Tájékoztatása szerint az államfő meghatározta a tárgyalócsoport előzetes összetételét. A delegáció tagjai Rusztam Umerov mellett:

Kirilo Budanov,

Andrij Hnatov,

David Arahamija,

Szerhij Kiszlicja,

Vadim Szkibickij.

Umerov hangsúlyozta, hogy a delegáció összetételét a katonai, politikai és biztonsági szempontok figyelembevételével alakították ki.

– A tárgyalásokon az államfő által meghatározott keretek között törekszünk érdemi döntésekre. A cél változatlan: tartós és stabil béke

– fogalmazott.

A közlemény szerint Ukrajna ugyanazzal a delegációval vesz részt a genfi egyeztetésen, amely korábban az Abu-Dzabiban tartott találkozón is képviselte az országot.

Oroszország ezzel szemben módosította tárgyalódelegációja összetételét. A mostani egyeztetéseken nem a katonai hírszerzés vezetője, Ihor Kosztjukov áll a küldöttség élén, hanem ismét Volodimir Medinszkij, az orosz elnök tanácsadója, aki korábban már vezette az orosz delegációt az Ukrajnával folytatott tárgyalásokon.

Nyitókép forrása: telegraf.ua

Kárpátalja.ma/rbc.ua