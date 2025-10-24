A német gazdasági miniszter Kijevbe érkezett

Katherina Reiche, Németország gazdasági minisztere váratlanul Ukrajnába látogatott október 24-én reggel. Látogatásának célja az energetikai infrastruktúra újjáépítésében, valamint a támadások során megrongálódott berendezések cseréjében nyújtott támogatásokról való egyeztetés volt – közölte az Ukrinform hírügynökség.

A miniszter egy interjúban kifejtette, hogy Németország rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyeket Ukrajna rendelkezésére bocsát, és biztosítja a helyreállítási munkálatok anyagi, valamint technikai feltételeit is.

Németország további 390 millió eurót különít el Ukrajna energetikai infrastruktúrájának támogatására.

A két ország ezenkívül az együttműködés elmélyítésének lehetőségeit is megvitatja a védelmi ágazatban.

(Nyitókép: Mykola Berdnyk/DW)

Kárpátalja.ma