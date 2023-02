Mintegy negyedmillió menekültnek segített eddig az Ökumenikus Segélyszervezet

Az egy éve kitört és azóta is tartó orosz–ukrán háború menekültjeit segítő tevékenység az Ökumenikus Segélyszervezet történetének eddigi legnagyobb humanitárius szerepvállalása. Magyarország legnagyobb, ukrajnai menekültet támogató segélyprogramja eddig mintegy 6,5 milliárd forint értékben, több mint 242 ezer menekültet segített, többek között csaknem 1 700 tonna segélyáruval – közölte a segélyszervezet.

Azt írták, az Ukrajnában negyedszázada jelen lévő Ökumenikus Segélyszervezet a háború kitörésének napján azonnal megkezdte humanitárius segélyprogramját mind Ukrajnában, mind pedig Magyarországon: a határ mindkét oldalán segítő pontokat állított fel a menekülők tárgyi adományokkal történő, illetve információs támogatására, országos adománygyűjtést hirdetett, elkezdte szervezni a segítségnyújtás logisztikai hátterét, intézményi hálózatát és humánerőforrás-kapacitását is részlegesen a háborús menekültek támogatására fókuszálva szervezte át.

Forrás: Ökumenikus Segélyszervezet

A segélyszervezet beregszászi központja mellett először Lembergben, majd Kijevben is humanitárius irodát és raktárt hozott létre. Több évtizedes tapasztalatának köszönhetően a segélyszervezet vezető szerepet tölt be az ACT Alliance nemzetközi szövetség nagyszabású ukrajnai segélyezési tevékenységében. A segélyprogram az olyan nehezen elérhető helyekre is eljutott, mint a frontvonalon fekvő Herszon városa, így a segélyszervezet Ukrajna 20 régiójában, a keleti Harkivtól a nyugati Beregszászig képes támogatni a rászorulókat – írták.

A háború kitörése óta több mint nyolcvan – főként tartós élelmiszert, higiéniai és gyermekápolási cikkeket, több esetben pedig gyógyszert szállító kamiont – indítottak Ukrajnába, összesen csaknem 1 700 tonna segélyt juttatva célba. Ukrajnában több mint 250 menekültszállást támogat a segélyszervezet tárgyi adományokkal, többet pedig alapvető háztartási gépekkel, eszközökkel is felszerelt, szerepet vállalt számos menekültszállás téliesítésében ötszáz vaskályhával vagy tüzelőanyag-támogatással. Az áramkimaradások enyhítésére 193 generátort juttattak el a hadműveletek által érintett területekre.

A segélyszervezet az elmúlt egy évben 25 partnerszervezetének munkatársaival karöltve dolgozott a háború következtében traumatizált emberek mentális egészségének megőrzéséért, összesen több mint 31 ezer embert érve el Ukrajna-szerte. A nemzetközi partnereivel közösen több mint 28 ezer, otthonát elhagyni kényszerült menekültet támogatott személyre szabott módon, rugalmas felhasználású pénzbeli támogatási programja pedig 62 szervezeten, közösségen, gyülekezeten keresztül 94 ezer embert ért el.

A segélyszervezet a magyar kormánnyal stratégiai együttműködésben Zahalciban átadott egy konténeróvodát, megkezdte a település középiskolájának felújítását, Szinyakban pedig egy postai és önkormányzati funkciókat is ellátó egészségügyi központ megépítésén dolgoznak a szervezet munkatársai.

A segélyszervezet kiemelt figyelmet fordított a Magyarországra érkező menekültek megsegítésére magán- és vállalati adományozók, a kormány, továbbá nemzetközi partnerszervezetek összefogásával. Mint írták, a rendkívüli összefogás eredményeképpen soha nem látott mennyiségű adományt tudtak gyűjteni és célba juttatni, a háború kezdete óta több milliárd forint összértékű tartós élelmiszert, higiéniai termékeket, ruhákat, gyerekápolási termékeket gyűjtöttek. A válsághoz kapcsolódó humanitárius segítségnyújtás finanszírozására a segélyszervezet adománygyűjtő kampányt is indított.

A segélyszervezet Budapest belvárosában megnyitotta az ukrajnai menekülteket támogató központját; az intézmény élelmiszerrel, higiénés eszközökkel, ruházattal vagy gyermekápolási eszközökkel segíti a menekülteket és olyan szolgáltatásokkal segíti a jövőjüket Magyarországon tervezőket, mint az oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz jutás, a munkavállalás elősegítése, illetve felnőttképzések mellett a gyermekek gondozása és a nyelvtanulás. A közösségi térben pedig ukrán családok gyermekei számára tartanak napi szintű terápiás és fejlesztő foglalkozásokat.

A Magyarországon átmeneti időt töltő családokat a segélyszervezet az intézményei mellett bérelt szálláshelyeken helyezi el, az elmúlt egy év során összesen 28 ezer éjszakát töltöttek menekültek az Ökumenikus Segélyszervezet által biztosított szállásokon. Segítenek a munkakeresésben, hivatalos ügyek intézésében, jogi és szociális támogatásban. Az Ökumenikus Segélyszervezet koordinálja a BOK Csarnokban zajló karitatív munkát, ahol a jelenlévő szervezetek fogadják és segítik a Magyarországra érkezőket. Tavaly nyáron több nyári tábort szerveztek a menekült gyermekeknek Budapesten, Debrecenben, Szombathelyen, Aggteleken és Kastélyosdombón.

A háború kitörésének évfordulóján a segélyszervezet megköszönte az eddigi támogatást, felhívva a figyelmet arra, hogy az egyre mélyülő válság miatt még sokáig szükség lesz az adományokra, a humanitárius segítségre.

