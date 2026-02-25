Mobilizáció: e-behívók, digitális nyilvántartás, új halasztási rend

Ukrajnában 2026. március 1-jétől átalakul a mozgósítás rendszere: a katonai nyilvántartás és a behívások folyamata nagyrészt digitális formára áll át.

A változások egyik kulcseleme a Rezerv+ alkalmazás, amelyen keresztül hivatalos értesítések, köztük behívók is érkezhetnek. Az ügyvédi tájékoztatások szerint az állam véglegesen digitális platformra helyezi a katonai nyilvántartást.

Megváltozik a halasztás meghosszabbításának rendje

Március 1-jétől új eljárás lép életbe a halasztási jog meghosszabbításában. A területi toborzási és szociális támogatási központok (TCK) nem fogadnak többé papíralapú kérelmeket azoktól, akiknek adatai már szerepelnek az állami nyilvántartásokban.

A halasztás státuszának frissítése automatikusan, a Rezerv+ rendszerben történik. Amennyiben a rendszer nem jeleníti meg a halasztást, az érintetteknek a Közigazgatási Szolgáltató Központokhoz (CNAP) kell fordulniuk, nem pedig a TCK-hoz. A határátkelőhelyeken pedig a határőrök hozzá tudnak férni az egészségi állapotra vagy a mentességre vonatkozó adatokhoz, külön igazolások bemutatása nélkül.

Elektronikus behívók és automatikus nyilvántartás

Március 1-jétől megkezdődik az elektronikus behívók kiküldése, valamint egy kísérleti projekt is elindul az automatikus katonai nyilvántartásba vételre.

A kormány pontosította az egyes csoportokra vonatkozó szabályokat is:

a 25 és 60 év közötti férfiak katonai tapasztalattól függetlenül mozgósíthatók;

a 18–25 év közötti fiatalok egyéves halasztásra jogosultak, amennyiben a háború idején legalább egy évet szerződéses szolgálatban teljesítettek;

a korlátozottan alkalmas személyeknek ismételt orvosi felülvizsgálaton kell részt venniük státuszuk pontosítása érdekében.

Teljes körű felmentés a kritikus ágazatokban

A Miniszteri Kabinet egyszerűsítette a kritikus fontosságú vállalatok elismerésének feltételeit: a jövőben két kritériumnak kell megfelelni a korábbi három helyett. Ezen kívül külön szabályokat vezettek be az energetikai szektor számára.

A transzformátorgyártással foglalkozó vállalatok jogosultak a teljes, 100 százalékos dolgozói állomány felmentésére. A cél az energetikai infrastruktúra gyors helyreállításának biztosítása, különösen támadások után.

A hatóságok szerint a mozgósítás digitalizálása csökkenti a hibák számát a behívások során, és egyszerűbbé teszi az ügyintézést azok számára, akik jogszerűen mentesülnek a katonai szolgálat alól.

Nyitókép: UNIAN/ua.depositphotos.com

Kárpátalja.ma/transkarpatia.net