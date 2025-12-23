Munkácsi járási védő halt meg a háborúban
A csatatéren vesztette életét Jurij Dalekorej – közölte a Szarvaházi (Zsdenyijeve) Községi Tanács december 22-én.
A 33 éves védő Nagycserjés (Kicsernéj) lakosa volt.
A katona az A4447-es katonai egységben teljesített katonai szolgálatot a 33. dandár tagjaként. Utoljára 2024. október 30-án látták, majd 2024. november 2-án hivatalosan eltűntté nyilvánították.
A napokban kiderült, hogy harci küldetés teljesítése közben esett el a Donyeck megyei Pokrovszkij járásban.
Jurij Dalekorej temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.