Munkácsi katonát kísérnek utolsó útjára
Fotul Ruszlan őrmester a háború újabb kárpátaljai áldozata – közölte a Munkácsi Városi Tanács szeptember 3-án.
A védő 1987. augusztus 4-én született. Ukrajna Fegyveres Erőinek А4123-as egtységében szolgált.
2026. június 6-án vesztette életét.
A temetési szertartás szeptember 5-én, kijevi idő szerint 12.30-kor kezdődik Munkácson.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.
(Nyitókép: Munkácsi Városi Tanács)
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