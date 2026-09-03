Fotul Ruszlan munkácsi katona

Munkácsi katonát kísérnek utolsó útjára

Orbán Viktória Háború

Fotul Ruszlan őrmester a háború újabb kárpátaljai áldozata – közölte a Munkácsi Városi Tanács szeptember 3-án.

A védő 1987. augusztus 4-én született. Ukrajna Fegyveres Erőinek А4123-as egtységében szolgált.

2026. június 6-án vesztette életét.

A temetési szertartás szeptember 5-én, kijevi idő szerint 12.30-kor kezdődik Munkácson.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.

(Nyitókép: Munkácsi Városi Tanács)

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