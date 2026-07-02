Nagyszabású orosz támadás érte Kijevet

Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást intézett Kijev ellen július 2-ára virradóra. Előzetes adatok szerint a támadás következtében legalább 10 ember életét vesztette, 56-an pedig megsérültek, köztük két gyermek.

A Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője, Timur Tkacsenko közlése szerint a támadás a főváros 28 helyszínét érintette. A becsapódások elsősorban lakóépületekben és polgári infrastruktúrában okoztak károkat. A mentő- és katasztrófavédelmi egységek folyamatosan dolgoznak a helyszíneken.

A hivatalos tájékoztatás szerint a halálos áldozatok és a sérültek száma folyamatosan emelkedik a mentési munkálatok előrehaladtával. A legfrissebb adatok alapján 10-en vesztették életüket, 56-an megsérültek, közülük többeket kórházba szállítottak.

A hatóságok továbbra is folytatják a romok átvizsgálását.

Nyitókép: DSZNSZ/Kijev

Kárpátalja.ma/mukachevo.net

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