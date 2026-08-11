Marcsák Gergely: Nincs nyugalma

nincs az alkonynak nyugalma

nem száll az esténkre béke

omlik a sötétség tornya

összezúz bús düledéke

testemet meglelik varjak

ellopják hályogos szemem

fészkükben ott ül a halál

elébe ejtik hogy egyen

az pedig tojásnak véli

ráül és kikelti álmom

szemgödre neki is üres

sírverem méretű lábnyom

nyáladzó szájában csattog

harminchat mélysárga lófog

kitörnek közülük zúgva

bőrömre vadászó drónok

sikoltó sziréna hangja

oszlatja lassan az álmot

ébredj és készülj fel drágám

kutyáinkat be kell zárnod

közel a terepszín konvoj

hagyd csak a nagykaput nyitva

színéről azonosított

szememet most hozzák vissza

nincs a reggelnek nyugalma

nem száll az ágyunkra béke

támláján strigulák égnek

életünk eltűnt négy éve

Nyitókép: Marcsák Gergely szerzői oldala

Forrás: Együtt folyóirat 2026/3

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