Ezek az élelmiszerek drágultak a leginkább Ukrajnában

Ukrajnában 2026 júliusában 7,7%-kal emelkedtek a fogyasztói árak az előző év azonos hónapjához képest – közölte az Ukrán Állami Statisztikai Szolgálat. Júniusban az éves infláció 7,2% volt.

Az élelmiszerek és alkoholmentes italok ára egy év alatt 6,5%-kal nőtt.

A legnagyobb drágulást a hal és a napraforgóolaj esetében mérték: előbbi ára 22,4%-kal, utóbbié 21,8%-kal emelkedett 2025 júliusához képest.

Jelentősen drágult a kenyér is, amelyért 15,4%-kal kellett többet fizetni. A tésztafélék ára 9,9%-kal, a tejé 8%-kal, a zöldségeké 7,8%-kal, a sajtoké 4,6%-kal, míg a hús és húskészítményeké 2,4%-kal emelkedett.

Ugyanakkor több élelmiszer ára csökkent. A tojás 25,4%-kal, a gyümölcs 9,5%-kal, a cukor 8,1%-kal, a vaj pedig 0,6%-kal lett olcsóbb az egy évvel korábbihoz képest.

Kárpátalja.ma/agronews.ua

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