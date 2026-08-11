“Úgy élvezem én a strandot…” – nagycsaládos fürdőzés Dédán

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületénél (KMNE) tavaly fogalmazódott meg az ötlet, hogy olyan fürdőzési lehetőséget kínáljanak tagcsaládjaiknak, amelyen a család minden tagja együtt kapcsolódhat ki.

Az egyesület korábban több wellnessprogramot szervezett házaspárok, édesanyák, valamint szülők és gyermekeik részére. A tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy a családok szívesen vennének részt olyan programon is, amely közös kikapcsolódást kínál valamennyi családtag számára.

Ennek jegyében a KMNE augusztus 6-án és 7-én fürdőzést szervezett a beregdédai HORUS Mini Aquaparkban. A kétnapos programra 40 településről 93 család, összesen 400 résztvevő jelentkezett.

A program Magyarország Kormányának támogatásával valósult meg. A szervezők köszönetüket fejezik ki Szilágyiné Tóth Gabriella és Tarpai József programfelelősöknek a lebonyolításban nyújtott segítségükért.

Az alábbiakban a résztvevők élményeiből és visszajelzéseiből olvashatnak:

Sipos Mónika, Salánk:

“Csodálatos családi nap.

Felejthetetlen és élményekkel teli napot tölthetünk el a Horus dédai fürdőben, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) szervezésében.

Nagy öröm volt számunkra, hogy ingyenes belépővel vehettünk részt ezen a csodálatos családi napon és ráadásul ebédre finom hot dogot is kaptunk.

A fürdő gyönyörű volt, benti aquapark, a kinti medencék, a csúszdák, a röplabda pálya is rengeteg lehetőséget kínált a kikapcsolódásra. A víz kitűnő volt. Sokat fürödtünk, napoztunk, beszélgettünk. A gyerekek is nagyon jól érezték magukat. A társaság is nagyon jó volt. Egy igazán kellemes, vidám és tartalmas napot tölthettünk együtt, amelyre sokáig jó szívvel fogunk visszagondolni.

Nagyon szépen köszönjük ezt a csodás lehetőséget a KMNE egyesületnek.”

Deme Mária, Som:

“A Kárpátaljai Nagycsaládosokkal egy csodálatos napot tölthettünk együtt a dédai Hórusz Aquaparkban. Fürdőztünk, beszélgettünk, nevettünk, a gyerekek pedig önfeledten élvezték a közös programot.

Jó volt együtt lenni, egymásra figyelni és egyszerűen csak élvezni a pillanatokat. Egy ilyen nap nemcsak kikapcsolódás, hanem szép közös emlék, amit jó lesz később is felidézni.

Egy szuper nap, ami igazán feltöltött bennünket!

Köszönjük KMNE!”

Barta Anett, Fornos:

“Augusztus 7-én a KMNE jóvoltából csodás élményben volt része a családunknak. Közös fürdőzés a Horus Aquaparkban, ami nemcsak a meleg miatt volt felüdülés, de a találkozások, ismerős családokkal való beszélgetés miatt is.

Jó volt látni a gyerekeink felszabadultságát, örömét, akik még zárás közeledtével is alig akartak hazaindulni, s mi magunk is kiléphettünk kicsit a mindennapok forgatagából.

Úgy gondolom, minden korosztály megtalálta a kikapcsolódás lehetőségét.

Köszönjük, hogy ott lehettünk!”

KMNE

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