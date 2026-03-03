Orosz dróncsapás érte Harkiv megyét, többen megsérültek

Az orosz csapatok drónnal mértek csapást a Harkiv megyei Csuhujiv városára, a támadásban öt ember sérült meg, köztük egy 7 éves kislány – közölte Oleh Szinyehubov, a régió kormányzója kedden a Telegramon.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 136 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem ebből 127-et semlegesített. Öt támadó drón becsapódását rögzítették három helyszínen, valamint roncsok lezuhanását három helyen.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon arról számolt be, hogy februárban Kijevben és környékén az orosz Sahíd drónok több mint 70 százalékát elfogó drónokkal semmisítették meg. „A kulcsszerep ezen a téren az elfogó drónokra hárul” – emelte ki. Szavai szerint a nehéz időjárási körülmények és az eszközök hiánya ellenére a légvédelem hatékonysága megőrizhető volt.

„Az elmúlt hónapban elfogó drónjaink mintegy 6300 repülést hajtottak végre, és több mint 1500 különböző típusú orosz drónt semmisítettek meg” – tájékoztatott a főparancsnok. Hozzátette, hogy a drónok elleni védekezés megerősítésére irányuló projektek megvalósítása „folyamatos ellenőrzés alatt áll„.

Hrihorij Sapoval, az ukrán keleti erők szóvivője közölte, hogy nem felel meg a valóságnak az az orosz állítás, amely szerint Donyeck megyében az orosz csapatok elfoglalták volna Fedorivkát és Riznikivkát. Hangsúlyozta, hogy a két település változatlanul ukrán ellenőrzés alatt van.

Makszim Kravcsuk ezredes, az ukrán hadsereg támogató erőinek szóvivője az Ukrinform állami hírügynökséggel közölte, hogy februárban csaknem 400 esetet jegyeztek fel, amikor az oroszok különleges, irritáló hatású vegyi anyagokkal felszerelt lőszereket alkalmaztak. Kifejtette, hogy „az ellenség a hagyományos tűzerőeszközök mellett különleges, irritáló vegyi anyagokkal felszerelt lőszereket használt, például K-51 és RG-VO típusú gázgránátokat CS és CN vegyi anyagokkal„.

„A CS és CN vegyi anyagokat egyes államokban a rendvédelmi szervek hivatalosan csak békeidőben, rendőrségi célokra, például tömeges zavargások csillapítására használják, szigorú szabályok és korlátozások betartása mellett. Ezek az anyagok nem tartoznak a halálos harci méreganyagok közé, és nem céljuk halál okozása. Erős irritációt okoznak a szem és a légutak nyálkahártyáján, könnyezést, köhögést, fulladást, dezorientációt, valamint átmeneti harcképtelenséget idézve elő. Bizonyos esetekben a katonák által leírt tünetek részben megegyezhetnek más vegyi irritánsok, például zavargások elleni eszközök vagy ismeretlen összetételű keverékek hatásaival. A vegyi fegyverek tilalmáról szóló egyezmény tiltja az ilyen anyagok háborús célú alkalmazását” – mutatott rá az ezredes.

Forrás: MTI