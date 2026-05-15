A civil infrastruktúrát támadta az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 6 rakétával, valamint 141 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra, a légvédelem a támadóeszközök zömét elfogta, de többen megsebesültek Odessza, Zaporizzsja és Csernyihiv megyében, továbbá civil infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem egy H-35 típusú, hajó elleni rakétát és 130 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, öt H-31P típusú, radarelhárító rakéta pedig nem érte el célpontját. Ezzel együtt azonban 6 helyszínen 7 drón célba talált, 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé Telegram-csatornáján a légierő parancsnoksága. A hivatalos közlemény kiadásakor a légi veszély nem múlt el, néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Pénteken Zaporizzsja megye térségében egy elővárosi vonatot dróntámadás ért, melynek következtében két utas repeszsérüléseket szenvedett – jelentette az Ukrinform hírügynökség az Ukrzalicnicja állami vasúttársaság sajtószolgálatának jelentése alapján. A vállalat megfigyelő központja figyelmeztette a mozdony személyzetét a légi veszélyre, ezért a vonatot leállították, és megkezdődött az utasok evakuálása. Eközben a drón az egyik vagon mellett becsapódott.

Az orosz hadsereg éjszaka drónokkal és rakétákkal támadta Odessza megye polgári infrastruktúráját, minek következtében két ember megsebesült – tette közzé Oleh Kiper katonai kormányzó a Facebook-oldalán. A támadásban négy családi ház, műszaki létesítmények, egy gazdasági és egy közigazgatási épület, valamint több személygépkocsi is megrongálódott.

Ukrán hírügynökségek Ihor Klimenko belügyminiszterre és Vitalij Klicsko kijevi polgármesterre hivatkozva azt is jelentették, hogy az ukrán főváros Darnickij kerületében befejeződtek a mentési munkálatok annál a többszintes lakóháznál, amelynek az egyik lépcsőházát egy nappal korábban rombolta le egy orosz rakéta. Eddig 24 ember halálát erősítették meg. Köztük három gyerek is van, 48-an pedig megsebesültek a támadás következtében.

