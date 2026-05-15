Újabb 205 ukrán hadifogoly térhetett haza az orosz fogságból

Megtörtént az Ukrajna és Oroszország közötti „1000 az 1000-ért” fogolycsere első szakasza, amelynek keretében 205 ukrán védő térhetett haza az orosz fogságból.

A hazatérők között az Ukrán Fegyveres Erők, az Ukrán Nemzeti Gárda és az Ukrán Állami Határőrség katonái is vannak.

A szabadon engedett foglyok között közkatonák, őrmesterek és tisztek egyaránt szerepelnek. Többségük még 2022-ben került orosz fogságba.

A visszatért katonák között vannak olyanok, akik Mariupolnál és az Azovsztal védelménél, valamint a donyecki, luhanszki, harkivi, herszoni, zaporizzsjai, szumi és kijevi frontszakaszokon harcoltak. A felszabadítottak között a csernobili térség védői is megtalálhatók.

