Generációkat összekötő szövetség – a családokat ünnepli a közmédia

A család az a közösség, amely egész életünkön át elkísér bennünket – erre az alapvetésre irányítja a figyelmet május 15-én a Kossuth Rádió tematikus műsorfolyama. Az ENSZ által 1994-ben életre hívott család nemzetközi napja kezdeményezéshez Magyarország is csatlakozott, programokkal és a médián keresztül hangsúlyozva a családi kapcsolatok és az összetartozás fontosságát. A Kossuth Rádió a jeles alkalomból egész napos műsorkínálattal készül, amelyben a család szerepe, értékei és generációkat összekötő ereje kerül a középpontba.

„A Kossuth Rádió számára kiemelten fontos, hogy műsoraival erősítse a családi kötelékeket és támogassa azokat az értékeket, amelyek generációról generációra formálják közösségeinket. Meggyőződésünk, hogy a család a biztonság, az összetartozás és az egymás iránti felelősség elsődleges terepe, ezért adásainkban rendszeresen foglalkozunk a kapcsolatok, a közös élmények és az emberi odafigyelés témájával. A Vendég a háznál és a Családok, történetek című műsorunk mellett számos más tartalmunkban is hangsúlyosan jelenik meg ez a szemlélet.” – fogalmazott Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója.

9:05-től a Délelőtt című szolgáltató magazinműsorban a munkahelyek családi napjainak fontosságáról, az emberközelibb munkahelyről kérdezi Dióssy Klári műsorvezető Bányainé Micski Marianna protokoll szakértőt, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének korábbi elnökét. 11:30-tól a csatorna családi műsora, a Vendég a háznál középpontjában a ezúttal is a gyermek és az őt körülvevő család áll. A minden hétköznap jelentkező műsorban pénteken fiatalok szólalnak meg a családi kapcsolatokról.

Esküvő, temetés, keresztelő, ballagás – távolabbi rokonokkal gyakran csak kitüntetett eseményeken találkozunk, amikor nincs igazán alkalom a másik mélyebb megismerésére.

Szerencsésebb esetben nyaranta összefutunk a nagyinál vagy a családi nyaralóban, és egy bográcsozás vagy tábortűz alatt rácsodálkozhatunk arra, hogy mennyi közös van bennünk például az unokatestvérünkkel vagy éppen a nagybátyánkkal. Kinek milyen a viszonya a tágabb családdal, milyen emlékek, élmények kötik össze velük vagy éppen választják el tőlük? A Válasz-utas fiatal közösség a család nemzetközi napján beszélgetnek a témáról.

14 órától a Jó napot, Magyarország! adásában hallgatói kérdések és gondolatok érkeznek családi témában. 19 óra után Az Este gondolatébresztő beszélgetésében arról hallhatnak, hogy a 20. század nagy nemzeti traumái hogyan hagytak életre szóló lenyomatot a családok emlékezetén és identitásán. A műsor házigazdája Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója, vendége Földváryné dr. Kiss Réka történész, néprajzkutató, egyetemi docens, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke.

A családi tematika a hétvégén is folytatódik a Családok, történetek című műsorban. Bemutatják, hogyan vélekednek a családról a híresen összetartó olaszok, miként tartják egymással a kapcsolatot, mennyire engedik belefolyni a családtagokat a személyes életükbe. Szó lesz arról is, hogy lazultak-e a családi kapcsolatok a digitális világ előretörésével. A műsorban megvizsgálják azt is, hogyan gondolkodunk mi magyarok ugyanerről. Egy kutatás apropóján szó lesz arról is, hogy milyen az apák helyzete ma a családban. Foglalkoznak továbbá azzal is – a születés hete alkalmából –, hogyan születik meg a család. Egy hajléktalanná vált édesanya történetén keresztül azt is megmutatják, mekkora kihívást jelent, ha nincs család körülöttünk. Az ötéves Regőczi Alapítvány a Koronavírus Árváiért szervezett születésnapja alkalmából megtudhatják, honnan hova jutottak a rászoruló családok támogatásában.

A közmédia televíziós csatornái is megemlékeznek a világnapról: az M2 Mesetévé saját gyártású sorozatában az M2 Matricákban ezen a napon találkozhatnak a gyerekek a Neked van testvéred, az Anna, az UFO, A szeretet lépései és a Nyuszómuszó című családi kapcsolatokról szóló epizódokkal. A Dunán pedig a délelőtti Család-barát és a délutáni magazin, a Családi kör is várja a nézőket.

