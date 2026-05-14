Gyásznapot hirdettek Kijevben

Kijevben gyásznappá nyilvánították május 15-ét a csütörtöki orosz légitámadás áldozatainak emlékére – adta hírül Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Telegramon.

„Május 15-ét Kijevben gyásznappá nyilvánítjuk. A főváros elleni eddigi legnagyobb ellenséges támadás áldozatainak emlékére”

– közölte a polgármester.

Holnap az összes önkormányzati épületen félárbócra eresztik a nemzeti lobogókat. Azt javasolják továbbá, hogy az állami és magántulajdonban lévő épületeken is eresszék félárbócra a zászlókat. Május 15-én minden szórakoztató rendezvényt betiltottak a városban.

Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Adminisztráció vezetője a Telegramon arról számolt be, hogy már 8 halálos áldozata van a főváros elleni orosz légitámadásnak.

Kijevet május 13-án és 14-én éjszaka érte ellenséges rakéta- és dróntámadás. A légicsapások következtében egy többszintes épület szerkezete összeomlott.

