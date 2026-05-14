Öt autó ütközött a Kijev–Csap autóúton
Közlekedési baleset történt május 13-án Lemberg megyében, Hvativ község közelében – számolt be róla a Lemberg megyei rendőrség sajtószolgálata.
A rendfenntartók közleménye szerint egy 69 éves Lemberg megyei lakos Renault Trafic márkájú kisbuszával összeütközött egy Toyota RAV4-gyel, egy Nissan X-Traillel és két Iveco márkájú teherautóval.
A Toyotát egy 30 éves, a Nissant egy 36 éves Kijev megyei lakos vezette, a teherautók volánjánál pedig egy 38 éves lembergi, valamint egy 40 éves kárpátaljai lakos ült.
Az ütközés következtében a Nissan egyik utasa megsérült. Őt kórházba szállították.
Az ügyben büntetőeljárás indult. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.