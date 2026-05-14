Ukrajna több megyéjében szünetel az áramszolgáltatás

Oroszország egy nap alatt az egyik legnagyobb kombinált támadást hajtotta végre Ukrajna ellen. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások következtében a fogyasztók egy része Kijevben áram nélkül maradt, valamint az ország csaknem felében, a volinyi, dnyipropetrovszki, donyecki, zaporizzsjai, kijevi, lembergi, poltavai, szumi, harkivi, csernyihivi és hmelnickiji területeken szünetel az áramszolgáltatás – közölte az energetikai minisztérium.

Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzója reggel arról tájékoztatott, hogy régiójában egy nap alatt két civil halt meg és ketten szenvedtek sebesüléseket orosz támadásokban.

„Az elmúlt 24 órában az orosz megszálló erők 973 csapást mértek Zaporizzsja megye 49 településére. Az ellenséges támadások következtében egy ember meghalt” – írta Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója a Telegramon.

Forrás: MTI

