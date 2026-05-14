Masszív légitámadás érte Kijevet

Az orosz hadsereg 56 különböző típusú rakétával, valamint 675 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, a fő csapásirány Kijev és környéke volt, a légvédelem a támadóeszközök zömét elfogta, azonban a becsapódások következtében egy ember meghalt, többtucatnyian megsebesültek, és civil infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források.

A légierő parancsnokságának Telegram-csatornáján közzétett jelentés szerint a légvédelem összesen 731 célpontot azonosított, amelyek közül 693-at – 41 rakétát és 652 drónt – sikerült hatástalanítani. Ezzel együtt azonban 24 helyszínen 15 rakéta és 23 drón célba talált, 18 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették. A támadás nem ért véget, újabb dróncsoportok léptek be az Ukrajna által ellenőrzött légtérbe, ezért a légierő parancsnoksága felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadókat.

Kijevben az éjjeli tömeges rakéta- és dróncsapások következtében az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, 32-en pedig megsebesültek, közöttük egy két hónapos csecsemő is – tette közzé az ukrán főügyészség jelentése alapján az Ukrinform nemzeti hírügynökség. A légiriadó 8 órán át tartott a fővárosban.

Darnyickij kerületben egy kilencszintes épületet ért találat következtében egy lépcsőház teljesen megsemmisült, egy 30 éves férfi életét vesztette, a helyszínen még tartanak a mentési munkálatok.

A becsapódások és a lezuhant roncsok a főváros 10 kerülete közül 8-ban okoztak károkat: 11 többszintes lakóház, 27 gépjármű, egy szupermarket, két autókereskedés, két benzinkút és egy üzletközpont rongálódott meg. A kijevi városi ügyészség eljárási felügyelete mellett előzetes nyomozás indult az orosz katonák által elkövetett újabb háborús bűncselekmény ügyében.

Volodimir Zelenszkij a Telegramon közzétett bejegyzésében rámutatott, hogy a tegnapi nap kezdete óta Oroszország több mint 1560 drónt és 56 rakétát lőtt ki ukrajnai célpontokra.

Akik úgy vélik, hogy a háború a befejezéséhez közeledik, nem cselekednek így – fogalmazott a ukrán elnök. Kiemelte: fontos, hogy a partnerek ne hallgassanak erről a támadásról, és továbbra is támogassák az ukrán légtér védelmét.

