Házkutatás az ungvári TCK-ban

Házkutatást tartott az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a rendőrség az Ungvári Járási Területi Toborzási és Szociális Támogatási központban (TCK). Erről Vitalij Glagola újságíró számolt be május 15-én.

A közlés szerint a nyomozati cselekmények nemcsak az intézmény épületében zajlanak, hanem az ungvári TCK megbízott vezetőjénél, Mikola Mihalejkónál is. Emellett további három személy ellen is vizsgálat folyik.

Előzetes információk alapján két érintett már gyanúsított státuszba került. Az egyikük az ungvári hadkiegészítő központ egykori munkatársa, aki a nyomozás szerint közvetítőként működhetett az ügyfelek és a TCK között.

Glagola szerint a hatóságok azt vizsgálják, hogy egyes személyek anyagi ellenszolgáltatás fejében akár több héttel vagy hónappal későbbi dátumra kaptak idézést.

Az ügyben jelenleg is tartanak a házkutatások és a nyomozati cselekmények. A hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos információt arról, hogy a TCK vezetésének további tagjai ellen is indul-e eljárás.

