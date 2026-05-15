IX. Tudományos Vitadélután a Rákóczi Egyetemen

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvánnyal („GENIUS” JA) együttműködve megszervezte a IX. Tudományos Vitadélutánt május 14-én.

A jelenlévőket dr. Váradi Natália, a rendezvény szakmai szervezője, az egyetem docense, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója köszöntötte, majd ismertette a nap programját.

A köszöntőket követően előadás-sorozatra került sor. Elsőként prof. dr. Kocsis Károly, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja adott elő, bemutatva az MTA 200 éves működését. Őt követte prof. dr. Tóth Ferenc, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Humán Tudományok Kutatóközpontja Történettudományi Kutatóintézetének tudományos tanácsadója II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója kapcsán adott elő. Prof. dr. Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) elnöke a KMAT első tíz évét elevenítette fel. Prof. dr. Váradi Natália, az egyetem Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének oktatója az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából ismertette a tényeket.

Az előadásokat a Pro Talentis Universitas Alapítvány ösztöndíjátadója követte. A nap zárásaként a jelenlévők a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban megtekintették a Lélektánc című előadást.

K. A.

