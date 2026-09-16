Orosz tábornok megöléséről számoltak be az ukrán drónerők

Megölték az orosz hadsereg 4. önálló gépesített lövészdandárának parancsnokát, Anton Grunyisz vezérőrnagyot az ukrán drónerők Donyeck megye orosz megszállás alatt álló részén – hozta nyilvánosságra Bródi Róbert (Robert „Magyar” Brovgyi), az ukrán egység parancsnoka szerdán a Facebookon.

A tábornokkal Bródi közlése szerint szeptember 12-én „a búvóhelyén, az éjszaka leple alatt” végeztek. Emlékeztetett arra, hogy ő volt az, aki júliusban valótlanul azt állította, hogy az orosz erők teljesen elfoglalták Donyeck megyében Kosztyantinyivka városát.

Grunyisz megöléséről az ukrán drónerők parancsnoka videofelvételt is közzétett.

Bródi kiemelte, hogy Grunyisz a hetedik megerősített, dandárparancsnoki, hadosztályparancsnoki vagy hadseregparancsnoki szintű katonai vezető, akit a pilóta nélküli rendszerek erői öltek meg. Az Ukrinform hírügynökség hozzátette, hogy 2026 eleje óta az orosz csapatok ukrajnai embervesztesége meghaladta a 300 ezer főt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az amerikai CBS News televíziós csatornának adott interjúban – amelyet az Ukrinform szemlézett – kijelentette, hogy az idei év végéig az orosz hadsereg további 300 ezer embert veszít.

„Úgy véljük, hogy idén 300 ezer embert veszítenek. Az elesettekről van szó. Ez azt jelenti, hogy öt év háború után egymillió halottjuk lesz” – mondta.

Szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök azért folytatja a háborút, mert nem érez elegendő nyomást a saját társadalma részéről.

„De érezni fogja, ez a nyomás már elkezdődött” – tette hozzá.

Az ukrán államfő szerint a Kreml vezetője azért nem állítja le a háborút, mert félti az életét.

Forrás: MTI

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