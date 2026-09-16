Tűz ütött ki egy rahói fűrésztelepen

Tűz ütött ki szerda hajnalban egy rahói fűrészüzem területén, a Karmeljuk utcában. A lángokat a telephely őre fedezte fel a reggeli ellenőrzés során.

A férfi hajnali négy óra körül észlelte, hogy a brikettgyártó berendezésnek helyet adó tető alól lángok csapnak fel. Segítségül hívta a szomszédokat, akik értesítették a katasztrófavédelmet.

A rahói tűzoltók néhány percen belül a helyszínre érkeztek, és egy óra alatt megfékezték a tüzet. A lángok 70 négyzetméteres területre terjedtek ki, és megrongálták a tetőszerkezetet, egy targoncát, elektromos berendezéseket, valamint egyéb vagyontárgyakat.

A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok átterjedjenek a fűrészüzem épületére, illetve a közelben található transzformátorra.

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