Tűz ütött ki egy rahói fűrésztelepen
Tűz ütött ki szerda hajnalban egy rahói fűrészüzem területén, a Karmeljuk utcában. A lángokat a telephely őre fedezte fel a reggeli ellenőrzés során.
A férfi hajnali négy óra körül észlelte, hogy a brikettgyártó berendezésnek helyet adó tető alól lángok csapnak fel. Segítségül hívta a szomszédokat, akik értesítették a katasztrófavédelmet.
A rahói tűzoltók néhány percen belül a helyszínre érkeztek, és egy óra alatt megfékezték a tüzet. A lángok 70 négyzetméteres területre terjedtek ki, és megrongálták a tetőszerkezetet, egy targoncát, elektromos berendezéseket, valamint egyéb vagyontárgyakat.
A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok átterjedjenek a fűrészüzem épületére, illetve a közelben található transzformátorra.
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