Gombaszezon Kárpátalján: ezeknél a tüneteknél azonnal hívja a 103-at

Ősszel Kárpátalján is kezdetét veszi az aktív gombaszezon, ezzel együtt pedig megnő a gombamérgezések kockázata. Még az ehetőnek tűnő gombákat is könnyű összetéveszteni veszélyes, mérgező fajokkal – figyelmeztet a Kárpátaljai Mentőszolgálat.

A gombafogyasztást követően jelentkező hányinger, hányás, hasi fájdalom, hasmenés, gyengeség, szédülés, fokozott izzadás, tudatzavar vagy görcsroham mérgezésre utalhat.

Ilyen tünetek esetén nem szabad megvárni, hogy az állapot magától javuljon: azonnal hívni kell a 103-as segélyhívó számot

– javasolják a szakemberek.

Mint írják, egyes gombamérgezéseknél az első tünetek csak órákkal a fogyasztás után jelentkeznek, és a méreganyagok addigra már jelentősen károsíthatják a szervezetet.

A mentőszolgálat arra is felhívja a figyelmet, hogy mérgezés gyanúja esetén ne próbálkozzunk házi gyógymódokkal.

Alkohol, tej, olaj vagy más hasonló házi szer alkalmazása nem helyettesíti az orvosi ellátást, és gyógyszert sem ajánlott orvosi javaslat nélkül bevenni.

Ha maradt a fogyasztott gombából vagy az elkészített ételből, ne dobjuk ki. A minta fontos segítséget jelenthet az orvosoknak a mérgezés okának megállapításában.

A biztonság érdekében csak olyan gombát gyűjtsünk, amelynek faját teljes bizonyossággal felismerjük.

A szakemberek azt is javasolják, hogy ne vásároljunk vadon termő gombát ismeretlen, alkalmi árusoktól, és ne kóstoljunk nyers gombát.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció, Getty Images

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