Két 14 éves fiú sérült meg egy motorbalesetben a Munkácsi járásban
Közúti baleset történt kedd este a munkácsi járási Ignéc (Znyacevo) községben. Egy személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött össze, a balesetben két 14 éves fiú megsérült.
A rendőrség tájékoztatása szerint 18 óra 20 perckor kaptak bejelentést a sérültekkel járó balesetről.
A nyomozók azt állítják, egy 23 éves férfi Skoda Octaviájával hirtelen balra kanyarodott, és összeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő Kovi típusú motorkerékpárral.
A regisztrálatlan motoron két 14 éves cserlenői (Cservenyovo) fiú ült.
A motor vezetőjén eltört a jobb alkarja, utasánál pedig térdízületi zúzódást és vérömlenyt állapítottak meg. Mindkét fiatalt kórházba szállították, nincsenek életveszélyben.
A rendőrség mindkét járművet lefoglalta, a vizsgálatok szerint a baleset egyik érintettje sem fogyasztott alkoholt.
Az ügyben folyik a nyomozás.