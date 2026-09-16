Két 14 éves fiú sérült meg egy motorbalesetben a Munkácsi járásban

Közúti baleset történt kedd este a munkácsi járási Ignéc (Znyacevo) községben. Egy személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött össze, a balesetben két 14 éves fiú megsérült.

A rendőrség tájékoztatása szerint 18 óra 20 perckor kaptak bejelentést a sérültekkel járó balesetről.

A nyomozók azt állítják, egy 23 éves férfi Skoda Octaviájával hirtelen balra kanyarodott, és összeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő Kovi típusú motorkerékpárral.

A regisztrálatlan motoron két 14 éves cserlenői (Cservenyovo) fiú ült.

A motor vezetőjén eltört a jobb alkarja, utasánál pedig térdízületi zúzódást és vérömlenyt állapítottak meg. Mindkét fiatalt kórházba szállították, nincsenek életveszélyben.

A rendőrség mindkét járművet lefoglalta, a vizsgálatok szerint a baleset egyik érintettje sem fogyasztott alkoholt.

Az ügyben folyik a nyomozás.

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