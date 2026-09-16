A százéves tiszaújhelyi görögkatolikus templomot ünnepelték

Temploma felszentelésének századik évfordulóját ünnepelte szeptember 8-án a Tiszaújhelyi Görögkatolikus Egyházközség.

Az 1926-ban átadott templom titulusa a település korábbi görögkatolikus fatemplomához hasonlóan Kisboldogasszony-napja, azaz Szűz Mária születésének ünnepe lett.

Az istenháza építéséhez 1924-ben kezdett hozzá egykor az egyházközség. Az akkori szegény világban – alig néhány évvel az I. világháború után – csodaszámba ment, hogy mindössze két év alatt sikerült megépíteni az új templomot, melyet Gebé Péter püspök szentelt fel.

A régi fatemplomot pedig lebontották és elszállították a szomszédos településre, Ruszka Dolinára, ahol azt a falu határában állították fel a hívek.

Tiszaújhely új görögkatolikus kőtemploma az elmúlt évszázad alatt sok szép és szomorú esemény tanúja lehetett.

A II. világháború utáni szovjet időszakban elvették a görögkatolikusoktól és pravoszlávok használták negyven éven át. A tiszaújhelyi hívek azonban akkor sem hagyták magára a templomot, hűségesen jártak a szertartásokra és gondoskodtak az épület állagának megőrzéséről.

Miután 1990-ben visszakapta a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye a templomát, ismét görögkatolikus szertartást végeztek benne. Az első időkben magyarországi papok jártak ki Tiszaújhelybe, majd Orosz István lett az egyházközség parókusa, aki több mint tíz éven át szolgálta a közösséget. Őt Szűcs Béla követte, majd Harangozó Miklós került az egyházközségbe, aki jelenleg is ellátja a papi feladatokat.

Az évtizedek alatt a templom több felújításon esett át. 1972-ben kifestették. Akkor kerültek először freskók a mennyezetre. 2001-ben a torony süvegét és keresztjét újították fel. 2015-ben végezték el a belső falak meszelését és a padló lecsempézését. A következő években sikerült a falakat kifesteni. Aztán lecserélték a csillárt és a fapadokat. Új kerítést is emeltek, a templomkertbe pedig a korábbi elöregedett fenyőfák helyére újakat ültettek. Idén pedig új ikonosztáziont kapott a templom.

Az így megszépült templom jubileumi szent liturgiára várta kedden a helyi és a zarándok híveket. Mind a templom, mind az udvara megtelt a búcsúra érkezőkkel.

Az ünnepet Macapula Tódor, a munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke is megtisztelte jelenlétével. A magyar papság is szép számban képviseltette magát az eseményen.

A liturgia végén püspöki oklevélben részesültek az egyházközség szolgálatában évtizedek óta aktív szerepet vállalók.

A jelenlévőket Fejes-Fenyvesi Sándor tiszaújhelyi református lelkipásztor, Buczkó István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja is köszöntötte.

Vitalij Matyij, a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás vezetője pedig oklevelet nyújtott át a Tiszaújhelyi Görögkatolikus Egyházközségnek és annak vezetőjének, Harangozó Miklós atyának a hit, a kultúra és a közösség megóvása terén kifejtett tevékenységért.

Az ünnepi liturgia körmenettel, evangélium-olvasással, áldásokkal és olajkenettel zárult.

A helyi hívek szeretetlakomával látták vendégül a búcsúra érkezőket.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

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