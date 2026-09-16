Földrengést észleltek a Munkácsi járásban

Földrengést regisztráltak szeptember 15-én este a munkácsi járási Beregvár (Karpati) közelében.

A földmozgást kijevi idő szerint 21 óra 40 perckor észlelték. A szakemberek adatai szerint a rengés magnitúdója 2,5 volt a Richter-skálán, fészke pedig mintegy 5 kilométeres mélységben helyezkedett el.

A hasonló erősségű földrengések gyengének számítanak. Az ilyen rengéseket az epicentrum közelében egyesek érzékelhetik, általában azonban nem okoznak jelentősebb károkat, nincsenek komolyabb következményeik.

Kárpátalja.ma

Forrás: Zakapattya Online

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